بن غفير: يجب الدخول بكل القوة إلى قطاع غزة والسيطرة وتحرير الرهائن

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، مساء اليوم الشسبت، على حسابه في منصة"إكس"، إن " المرونة المفاجئة لحماس في المفاوضات هي بسبب تشديد الجيش الإسرائيلي قبضته، ولهذا السبب بالتحديد، ليس هذا هو الوقت المناسب للتراجع والسماح لحماس بالتنفس والتعافي من جديد، بل هو الوقت المناسب للضغط على الغاز حتى يتم إخضاع حماس.

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وتابع بن غفير"ينبغي أن يتكرر الخطأ الجسيم الذي ارتكبناه في الماضي عندما أصدر الرئيس ترامب إنذارا نهائيا بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن".وأضاف"ييجب الدخول بكل القوة إلى قطاع غزة والسيطرة وتحرير الرهائن - غزو غزة والاستيلاء على الأرض وسحق العدو وتحرير رهائننا بالقوة".

وختم رسالته قائلا:"لقد عبرت عن رأيي لرئيس الوزراء وسأستمر في النضال ضد كل اتفاقيات الاستسلام للشيطان - لقد حان وقت القرار"