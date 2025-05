بن غفير: يجب الدخول بكل القوة إلى قطاع غزة والسيطرة وتحرير الرهائن

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، مساء اليوم الشسبت، على حسابه في منصة"إكس"، إن " المرونة المفاجئة لحماس في المفاوضات هي بسبب تشديد الجيش الإسرائيلي قبضته، ولهذا السبب بالتحديد، ليس هذا هو الوقت المناسب للتراجع والسماح لحماس بالتنفس والتعافي من جديد، بل هو الوقت المناسب للضغط على الغاز حتى يتم إخضاع حماس.

