تقرير| الرئيس المعين لجهاز الشاباك: "أنا ضد صفقات الرهائن، هذه حرب أبدية"

أعرب الرئيس المعين لجهاز الأمن العام (الشاباك)، ديفيد زيني، عن موقف حازم ضد صفقات الرهائن خلال مناقشات مغلقة في هيئة الأركان العامة، كما ورد مساء اليوم الجمعة على القناة الإسرائيلية(12). وقال زيني، بحسب التقرير: "أنا ضد صفقات الرهائن، هذه حرب أبدية".

وردًا على المنشور، أصدرت هيئة عائلات الرهائن بيانًا جاء فيه: "تشعر عائلات المخطوفين بالغضب الشديد لسماع كلام اللواء زيني. إن صحّ هذا المنشور، فهو كلامٌ صادمٌ ومُدانٌ صادرٌ عن شخصٍ سيُقرر مصير المخطوفين والمختطفات".

وقال فيكي كوهين، والدة الجندي الرهينة لدى حماس نمرود كوهين: "بدأ الأمر بتعيين الوزير ديرمر رئيسًا لفريق إحباط الصفقات. والآن يُعيّنون رئيسًا للشاباك يُعارض صفقات الاختطاف". ماذا يقولون؟ هم لا يقولون. يتم سحب الشعر، إن تعيين رئيس الشاباك، الذي يقدم حرب نتنياهو على اختطاف الرهائن، هو بمثابة خطيئة على جريمة وظلم لشعب إسرائيل بأكمله، وانتهاك لقيمة الشر والواجب المقدس بعدم ترك أحد خلف الركب".