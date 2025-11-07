تركيا تعد قانونًا يسمح بعودة مقاتلي حزب العمال الكردستاني في إطار عملية السلام

تستعد تركيا لإصدار قانون يُجيز عودة آلاف الأعضاء والمدنيين المرتبطين بحزب العمال الكردستاني من قواعدهم في شمال العراق، في إطار عملية سلام تهدف إلى إنهاء صراعٍ دام أربعة عقود. ووفقًا لمصادر مُطّلعة على المفاوضات، سيُوفّر هذا التشريع حمايةً قانونيةً للعائدين، دون أن يُشكّل عفوًا عامًا. ويمكن أن يعود حوالي 1000 مدني أولًا، يليهم 8000 مقاتل بعد فحصٍ فردي. وسيتم استبعاد كبار قادة حزب العمال الكردستاني من البرنامج، وقد يُرسَلون إلى دولٍ ثالثة، لا سيما في أوروبا.

تأتي هذه المناقشات، التي تقودها وكالة الاستخبارات التركية (MIT)، في أعقاب القرار التاريخي الذي اتخذه حزب العمال الكردستاني، الذي أعلن حلَّه وانتهاء كفاحه المُسلّح في مايو/أيار، بناءً على دعوة زعيمه المسجون، عبد الله أوجلان. ومنذ ذلك الحين، بدأ المسلحون في نزع سلاحهم والانسحاب من تركيا.

أوضح رئيس لجنة المصالحة، نعمان كورتولموش، أن أي إجراءات قانونية ستكون مشروطة بتأكيد نزع سلاح المنظمة بالكامل. ويهدف مشروع القانون، الذي قد يُعرض على البرلمان بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني، إلى تسهيل إعادة الإدماج السياسي والاجتماعي للمقاتلين السابقين. وحثت هيومن رايتس ووتش أنقرة على اغتنام هذه الفرصة لإصلاح القوانين القمعية المُستخدمة ضد المسلحين الأكراد السلميين.