الضفة الغربية: مقتل عشرة مسلحين وإصابة تسعة جنود إسرائيليين بالاشتباكات بمخيم نور شمس

قتل عشرة مسلحين فلسطينيين خلال الاشتباكات مع الجيش الإسرائيلي ، الشاباك وحرس الحدود، وتم اعتقال ثمانية مطلوبين وضبط عبوات ناسفة وأنفاق وتدمير ورشات صناعة العبوات الناسفة وذلك على مدار يومين في العملية الجارية في مخيم نور شمس للاجئين قرب مدينة طولكرم.

جاء هذا في إطار عملية واسعة نفذها الجيش الإسرائيلي على مدار 40 ساعة، وذكر بيان الجيش الإسرائيلية أنه منذ بدء العملية أصيب ثمانية جنود إسرائيليين ومقاتل بحرس الحدود ما بين طفيفة ومتوسطة، ونقل جميع الجنود لتلقي العلاج في المستشفيات وتم إطلاع عائلاتهم عن حالتهم.وذكر البيان أن القوات ضبطت مسدسات وبندقيات من طراز "ام 16" ووسائل قتالية أخرى..

هذا ويواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الثالث، السبت، عملياته في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية. وذكرت مصادر فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي دفع بمزيد من القوات منذ صباح اليوم الى مدينة طولكرم ومخيم عين شمس وسط حملة اعتقالات.

وأعلن الخميس عن عملية عسكرية واسعة النطاق للجيش الإسرائيلي في مخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين دون ذكر لأية تفاصيل حول هدف هذه العملية أو فترتها. في حين أعلنت كل من كتائب "شهداء الأقصى" المحسوبة على فتح و"سرايا القدس" المحسوبة على الجهاد الإسلامي ببيانين منفصلين عن خوضهما اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي.