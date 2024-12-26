قال دبلوماسي عربي تحدث لـi24NEWS، إن مجموعة من الزعماء العرب نقلوا رسالة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مفادها أنهم لا يجدون أي مبرر أو سبب لإجراء أي تفاعل أو اتصال سياسي مع محمود عباس، أبو مازن، رئيس السلطة الفلسطينية. كما شارك الدبلوماسي نفسه في سلسلة اجتماعات مع ستيف ويتكوف، المستشار الجديد للرئيس ترامب لشؤون الشرق الأوسط.

بل إن نفس القادة طالبوا الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة بالتحرك بأسرع ما يمكن لاستبدال أبو مازن وإقامة قيادة فلسطينية جديدة. وبحسب الدبلوماسي العربي الذي تحدث مع i24NEWS، فإن القادة العرب قالوا لويتكوف إن أبو مازن لا يمنع التوصل إلى تسوية سياسية شاملة بين إسرائيل والفلسطينيين فحسب، بل هو أيضا "حجر عثرة" في طريق التوصل إلى تسوية دائمة في قطاع غزة بسبب ضعفه السياسي.

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كما أشار نفس القادة إلى فقدان الثقة به، وغياب الشرعية على الساحة الفلسطينية، ومعتقداته وآراءه "التي عفا عنها الزمن" في منطقة أبو مازن فيما يتعلق بالصراع مع إسرائيل. كما سمع ويتكوف من القادة العرب أنهم يعتقدون أن السلطة الفلسطينية بقيادة أبو مازن لن تكون قادرة على الاستمرار والبقاء في المستقبل القريب، وذلك بسبب أنه "زعيم ضعيف يفتقد دعم الدول العربية ودعم الشارع الفلسطيني".