وزير الخارجية الإيراني في رسالة لإسرائيل: "سنرد على أي هجوم"

عقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مؤتمرا صحفيا في طهران صباح اليوم (الثلاثاء) بمناسبة ذكرى اندلاع الحرب، وهدد إسرائيل مرة أخرى، وذلك على ضوء التقارير التي تتحدث عن الهجوم المتوقع في الأيام المقبلة. وقال إن "الحكومة الإيرانية، كما في السابق، تثبت دعمها لمحور المقاومة، وستستثمر كافة الجهود لدعمه"، مضيفاً أن "عمليتي الوعد العادل 1 و2 (إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة) تجاه إسرائيل في نيسان/أبريل الماضي، وإطلاق الصواريخ الباليستية الأسبوع الماضي، أظهر قدرات إيران العسكرية".

ووفقا له، إذا حاولت إسرائيل الرد، فسيكون ذلك خطأ، مما سيؤدي إلى رد أكثر شدة. وأكد أن "هذه التصرفات جاءت لمكافحة الكيان الصهيوني وردا على جرائمه بحق الفلسطينيين. ورسالتنا من زيارتينا الأخيرتين لبيروت ودمشق هي أن إيران ستدعم المقاومة دائما وبدون تردد". وشدد "أنصحهم بعدم الاستهانة بقدرات إيران".

"كل خطوة نتخذها سيتم تنفيذها بدقة ودون تردد - في الوقت والمكان المناسبين. سنرد على أي هجوم يلحق الضرر بالبنية التحتية، والأعداء يعرفون ما يحتويه بنك الأهداف لدينا في أراضيهم، والذي يمكن أن نستهدفه". وأضاف: "صواريخنا أصابت جميع الأهداف بدقة".