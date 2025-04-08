د. ايدي كوهين :"أحد شروط التطبيع مع سوريا هو استقبال مئات الآلاف الغزيين في شمال سوريا"

على خلفية الأنباء على اتفاق تطبيع محتمل بين سوريا وإسرائيل، قال المحلل السياسي الإسرائيلي د.ايدي كوهين أن "هناك صفقة واتفاق يجر عليه العمل في الرياض وأحد شروطه استقبال سوريا لمئات آلاف الغزيين" لمتابعة مداخلة ايدي كوهين خلال مشاركته في "المناظرة اليومية" التي تقدمها لورين وهبي.

وصرح د.ايدي كوهين :"هناك صفقة لاتفاق تطبيع بين إسرائيل وسوريا، وأحد بنود هذه الصفقة هو أن يستقبل الشرع مئات الآلاف من سكان غزة، مخطط ترامب لن يتبخر وسيتم تطبيقه، وسيتم إحضار مئات الآلاف من سكان غزة في شمال سوريا، هذا أحد الشروط وهناك شروط أخرى"

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