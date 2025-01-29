زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع يعين نفسه رئيسا لسوريا

عين زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع والملقب بالجولاني، رئيساً للبلاد، حسبما أفادت وسائل إعلام عربية مساء اليوم (الأربعاء). وبحسب التقارير، فإن الفصائل العسكرية السورية وافقت على التعيين.

وسيتولى أحمد الشرع (الجولاني) دور الرئاسة السورية ويمثلها في المحافل الدولية. في غضون ذلك، أعلن الناطق باسم دائرة العمليات في الجيش السوري العقيد حسن عبد الغني، "انتصار الثورة السورية الكبرى"، وأعلن يوم 8 كانون الأول/ديسمبر يوماً وطنياً.

كما أعلن رئيس البرلمان إلغاء الدستور السوري اعتباراً وحل جيش النظام المخلوع وإعادة بناء الجيش السوري على أساس عناصر وطنية. كما سيتم حل حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية والمنظمات والمؤسسات واللجان المرتبطة بحزب البعث.