تقرير: إيران تُجلي دبلوماسيين وعسكريين من سوريا

بحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، بدأت إيران الليلة (بين الجمعة والسبت) بإجلاء دبلوماسييها وكبار القادة العسكريين وأعضاء الحرس الثوري من سوريا. وبحسب التقرير، فإن من بين الأشخاص الذين تم إجلاؤهم أيضًا كبار قادة فيلق القدس وأعضاء الطاقم الدبلوماسي وعائلاتهم ومواطنين إيرانيين، حسبما صرح العديد من المسؤولين الإيرانيين لوسائل الإعلام.

وأضاف المسؤولون أنه تجدر الإشارة أيضًا إلى أن الإيرانيين بدأوا مغادرة سوريا صباح الجمعة. كما صدر أمر إخلاء في السفارة الإيرانية في دمشق، وفي قواعد الحرس الثوري، وغادر جزء على الأقل من موظفي السفارة.

وتمكنت المصادر الإيرانية من معرفة أن اثنين من كبار جنرالات فيلق القدس الإيراني، اللذين جاءا لتقديم المشورة للجيش السوري، فرا إلى العراق بينما سيطرت مجموعات مختلفة من المعارضة على حمص ودير الزور بالأمس فقط.

تجدر الإشارة إلى أنه وفقا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، فإن الرئيس السوري بشار الأسد بقي في البلاد يوم الجمعة. وفي الأسبوع الماضي، غادر أطفاله وزوجته إلى روسيا مثل صهره، الذي تمكن من المغادرة إلى الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لمسؤولين أمنيين سوريين وعرب. وبحسب التقرير، حث المسؤولون المصريون والأردنيون الأسد على مغادرة البلاد وتشكيل مجلس مؤقت يضم المعارضة.

وفي كلتا الحالتين، نفت السفارة الأردنية في واشنطن أن المسؤولين الأردنيين حثوا الأسد على الرحيل. في غضون ذلك، يرى مسؤولون أميركيون أنه من الممكن أن تنسحب روسيا من سوريا بعد تواجد سفنها البحرية في البحر لحمايتها وليس في ميناء طرطوس باللاذقية.

كما أشار رئيس وزراء قطر إلى الفوضى في سوريا، عندما قال: بسبب الحرب في غزة - كان الوضع في سوريا متوقعا. والآن بعد انتخاب ترامب، هناك زخم جديد فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في غزة. الآن الفجوات بين الجانبين ليست كبيرة."