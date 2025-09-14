بعد هجوم الدوحة : إجراءات أمنية مصرية غير مسبوقة لحماية قادة التنظيمات الفلسطينية في القاهرة

قد يعجبك أيضًا -

دفع الهجوم الإسرائيلي على مقر حماس في الدوحة مصر إلى اتخاذ إجراءات أمنية غير مسبوقة حول كبار المسؤولين الفلسطينيين في القاهرة، بمن فيهم السجناء الأمنيين الفلسطينيين المفرج عنهم في صفقات تبادل سابقة. وعززت أجهزة المخابرات المصرية في الأيام الأخيرة الإجراءات الأمنية حول كبار مسؤولي حماس والجهاد الإسلامي في البلاد. من بين الأسماء البارزة: الأمين العام للجهاد الإسلامي زياد النخالة، ومعه فلسطينيون أُفرج عنهم في صفقات مختطفين ونُقلوا إلى مصر ضمن ترتيبات إقامة خاصة.

وبحسب النشر في واينت نقلا عن مصادر فلسطينية فإن المخابرات المصرية نقلت رسالة واضحة الى إسرائيل والولايات المتحدة أن أي محاولة للمس بالقادة الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية بشكل مباشر أو غير مباشر، ستكون لها "عواقب وخيمة للغاية في الشرق الأوسط". وفُهمت الرسالة على أنها بمثابة إعلان علني، مفادها أن القاهرة ليست مستعدة لتكون ساحةً مناسبة لعمليات الاغتيال، بل على العكس - ملاذًا آمنًا لقادة المنظمات الفلسطينية. ووفقًا للمصادر نفسها، يُعتبر هذا احتضانًا غير مسبوق يشمل أيضًا دعمًا للسلطة الفلسطينية.

ولا يقتصر الاحتضان المصري على الجهاد الإسلامي وحده. حيث نقلت قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنشطتها إلى القاهرة، ويقيم قادتها في المدينة تحت حماية مباشرة من عناصر المخابرات. يُمثل هذا الانتقال تحولاً جذرياً في سياسة القاهرة: من وسيط محايد نسبياً إلى حاضنة رسمية للفصائل الفلسطينية، مع توفير مظلة أمنية.

ووفقًا لمصادر فلسطينية، فإن الرعاية التي تُقدِّمها مصر للنخالة والتنظيمات الفلسطينية البارزة تُوجِّه رسالة مزدوجة: إلى إسرائيل والولايات المتحدة - بأن المعادلة قد تغيَّرت، وأن أي هجوم على الأراضي المصرية سيُعتبَر انتهاكًا خطيرًا للسيادة؛ وإلى الفلسطينيين - بأن مصر لم تعد مجرد وسيط، بل دولة حامية تُوفِّر مظلة أمنية لكبار قادة الفصائل الفلسطينية.

من جانب آخر ، لا تزال قطر نفسها تُحافظ على صمتها بشأن مصير كبار قادة حماس، ونقل التقرير عن مصدرين خليجيين مطلعين على ما يحدث في الدوحة أكدا أن القطريين يفرضون أعلى درجات الأمن والمعلومات على القضية برمتها، بما في ذلك الضحايا أو أي شخص كان بالقرب من موقع الهجوم الذي دمر جزءًا من مجمع مكاتب حماس. أما قيادة التنظيم، المستهدفة بالقصف، تقول المصادر إنهم جميعًا في الدوحة - في مجمع قطري آمن، بدون هواتف أو أي أجهزة إرسال أخرى - وممنوع عليهم التحدث إلى أي شخص خارج المجمع.