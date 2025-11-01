وزير الخارجية التركي يلتقي بوفد حماس قبل اجتماع "الدول الضامنة" في اسطنبول

التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، في إسطنبول، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، وعدد من كبار أعضاء المكتب السياسي للحركة، وشملت مواضيع النقاش، وفقًا لوزارة الخارجية التركية، حالة وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات الإنسانية.

وكان الحية، المفاوض البارز في حماس، من بين قادة التنظيم الذين نجوا من غارة إسرائيلية على مقر إقامتهم في الدوحة الشهر الماضي.

يأتي هذا الاجتماع قبل اجتماع إسطنبول، الاثنين الوشيك، لوزراء خارجية ما يسمى بـ"الدول الضامنة" وفقًا لخطة وقف إطلاق النار التي وضعتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتشمل هذه الدول قطر والإمارات العربية المتحدة وتركيا والمملكة العربية السعودية.

في غضون ذلك، أكدت إسرائيل أن رفات ثلاثة أشخاص متوفين سلمتهم حماس إلى إسرائيل في غزة الليلة الماضية ليست رفات أي من الرهائن المحتجزين في القطاع الذي مزقته الحرب.

ويُعتقد أن جثث 11 مختطف لا تزال في غزة، أطلقت حماس سراح 20 مختطفا على قيد الحياة، وسلّمت رفات 17 آخرين منذ دخول وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، منهيةً بذلك الحرب التي استمرت عامين والتي اندلعت شرارتها بعد هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقد شهدت الهدنة التي توسطت فيها الولايات المتحدة، والتي تركت قضايا شائكة مثل نزع سلاح حماس دون حل، إعادة احماس سيطرتها على أجزاء من غزة.