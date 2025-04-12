"تركيا تشعر بالإلتزام لدعم سوريا"|| تقرير: زيارة "بالمستقبل القريب" للرئيس أردوغان الى سوريا

ينوي الرئيس رجب طيب اردوغان إجراء زيارة رسمية الى سوريا، وستكون أول زيارة الى الرئيس التركي الى دمشق منذ استلام الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع – الرئيس المؤقت السلطة، والذي يزور هو تركيا هذين اليومين بمرافقة وزير الخارجية الشيباني للمشاركة في منتدى أنطاليا الديبلوماسي.

من جانبها نقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسيا تصريحات أدلى بها سفير تركيا في سوريا برهان كور اوغلو الجمعة، خلال مشاركته في منتدى أنطاليا الديبلوماسي، أن "الزيارة قد تتم في المستقبل القريب"، مشددا على أن تركيا تنسق بصورة منتظمة مع روسيا بشأن الملف السوري.

وشدد في مقابلة أخرى مع القناة التركية "تي ار تي" على أن تركيا تدعم بصورة متواصلة "الإدارة السورية الجديدة" وكانت "أول دولة تعيد فتح سفارتها في دمشق بعد استلام الإدارة الجديدة" وأكد على أنه "منذ ذلك الوقت تركيا تدعم هذه المسيرة لإعادة بناء سوريا جميع المؤسسات السورية". لافتا الى أن العلاقة بين البلدين "تبنى على أساس الثقة المتبادلة"، وتم في إطار ذلك دعوة الرئيس السوري أحمد الشرع للمشاركة في مؤتمر أنطاليا الديبلوماسي.

وحول المحادثات بين تركيا وإسرائيل في أذربيجان قال إنها بخصوص تجنب التصادم في سوريا، مشددا على رفض تركيا الهجمات الإسرائيلية وقال :"سوريا لا تشكل تهديدا على إسرائيل" وإن تركيا تشعر بالتزام "لدعم سوريا حتى في مجال الدفاع عن نفسها وأن هناك تفاهمات في هذا الخصوص".

والتقى الشرعُ خلال مشاركته في المنتدى الديبلوماسي الجمع المنعقد في أنطاليا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغانَ وعدداً من القادة المشاركين.