تقرير: من المتوقع أن يلتقي ممثلون عن إسرائيل وسوريا في باكو اليوم على هامش زيارة الرئيس السوري لأذربيجان

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ذكرت وكالات أنباء نقلاً عن مصدر سوري رفيع المستوى أن مسؤولاً إسرائيلياً وآخر سورياً سيعقدان اجتماعاً في باكو، اليوم السبت على هامش زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى أذربيجان. ونقلت وكالة فرانس برس عن المسؤول السوري قوله: "سيكون هناك اجتماع بين مسؤول سوري ومسؤول إسرائيلي على هامش زيارة الشرع إلى باكو".

وكان احم الشرع، قد وصل في وقت سابق من اليوم السبت، إلى أذربيجان في أول زيارة رسمية له إلى باكو - التي تُعتبر على نطاق واسع أحد أقرب حلفاء إسرائيل - منذ توليه منصبه في وقت سابق من هذا العام.

ومن المفهوم أن الشرع لن يشارك في الاجتماع، الذي من المتوقع أن يركز على "الوجود العسكري الإسرائيلي الأخير في سوريا" منذ الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر.

يأتي هذا وسط تقارير عن تقارب بين إسرائيل والنظام السوري الجديد، بما في ذلك تقرير حصري لقناة i24NEWS يفيد بأنه من المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالشرع في البيت الأبيض في سبتمبر. قال مصدر سوري مقرب من الشرع لـ i24NEWS إن نتنياهو والشرع سيوقعان اتفاقية أمنية، برعاية الرئيس الأمريكي ترامب. وستكون هذه الخطوة الأولى نحو اتفاق سلام وتطبيع بين البلدين، بحسب المصدر.