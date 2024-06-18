تصاعد التوترات بين الشرطة والجيش الإسرائيلي حول التعامل مع الجرائم القومية في الضفة الغربية

بعد أسابيع من الهجوم الذي أدى إلى مقتل بنيامين أخيمير البالغ من العمر 14 عامًا وأعمال الشغب التي تلت ذلك في عدد من القرى الفلسطينية في الفضة، تصاعدت التوترات بين ممثلي الشرطة والقيادة المركزية للجيش الإسرائيلي. الجنرال يهودا فوكس، قائد القيادة المركزية، أشار إلى أن "روح القائد" لوزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير تؤثر على إنفاذ الجريمة القومية.

יונתן זינדל/פלאש 90

خلال مناقشة جرت في القيادة المركزية في بداية الشهر بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وممثلين عن الجيش والشرطة والشاباك، اتهمت الشرطة الجيش بعدم تطبيق كافٍ ضد المستوطنين الذين يرتكبون جرائم في الضفة الغربية. وزاد التوتر بعد حادثة في باجيت حيث قُتل فلسطينيان بالرصاص خلال أعمال شغب عنيفة ولم تُقدم لوائح اتهام ضد المتورطين.

وقعت المواجهات العنيفة في بلدة جيتيت بعد مهاجمة راعي غنم قرب عقربا، حيث أصيب الفلسطينيان بالرصاص. وقال المستوطنون إن قوة عسكرية أطلقت النار بعد تعرضها لـ"حالة تهدد الحياة"، لكن الجيش نفى ذلك.

في الجلسة، أشار ممثلو الشرطة إلى أن رصاص الجنود تم العثور عليه في موقع الحادث، لكن الجنرال فوكس أوضح أن هؤلاء الجنود كانوا مستوطنين في إجازة. واتهم ممثلو الشرطة الجيش بتقديم تمثيل كاذب. تدخل رئيس الوزراء نتنياهو لتهدئة الوضع، مشيرًا إلى أن "الذين قتلوا الفلسطينيين كانوا يهودًا وليسوا فلسطينيين".

أوضح نتنياهو أنه يتعرض لضغوط من الأمريكيين بشأن هذه المسألة، وسأل ممثلي الشرطة عن سبب عدم القبض على يهودي واحد يرتكب جرائم خطيرة. ردت الشرطة بأن الشاباك هو الذي يقدم المعلومات الاستخبارية. ووجه الجيش تساؤلات حول عدم اتخاذ الشرطة إجراءات كافية، بما في ذلك عدم أخذ سلاح أحد المستوطنين المتورطين في الحادث للتفتيش.

على الرغم من المعطيات التي تشير إلى انخفاض في معدلات الجريمة، لم يتم تقديم لائحة اتهام واحدة ضد المستوطنين في الأحداث الأخيرة. تزايدت التوترات بين الشرطة والجيش في الماضي أيضًا، مما يزيد من تعقيد العلاقة بين الجانبين.

يظهر هذا النزاع أهمية التنسيق الفعّال بين الأجهزة الأمنية المختلفة لمواجهة التحديات المتزايدة في المنطقة، مع ضرورة ضمان تطبيق العدالة بشكل عادل ومتساوي لجميع الأطراف المعنية.