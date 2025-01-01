لماذا فجرت قوة إسرائيلية خاصة منشأة عسكرية سورية خلال حكم بشار الأسد؟

أكد مسؤول أمني إسرائيلي اليوم (الأربعاء) في حديث مع i24NEWS، أن مقاتلي شيلداغ قاموا بتخريب منشأة أمنية في قلب سوريا في أيلول/سبتمبر الماضي.

تمت العملية في شهر سبتمبر/أيلول، عندما دخل مقاتلو الوحدة الخاصة تحت غطاء الغارات الجوية إلى المنشأة، التي تعمل كمركز للأبحاث العلمية لجيش الأسد. ووفقًا للشبهات، استعمل المنشأة جهات ايرانية عملوا على تطوير سلاح استراتيجي، الذي لم تكن إسرائيل ترغب في أن يكون بيد سوريا.

وقد تعرضت المنشأة لهجوم جوي عدة مرات، لكن المؤسسة الأمنية توصلت إلى استنتاج أنه من الضروري إدخال قوات برية إلى المنطقة. وقبل مداهمة القوات على المنشأة، نفذت هجمات جوية من الجو، ثم وصل مقاتلو شيلداغ إلى منطقة المنشأة، وقتلوا المسلحين الذين تواجدوا هناك، وقاموا بتركيب المتفجرات وفي طريقهم إلى إسرائيل فجروا المجمع.