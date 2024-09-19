"لا يمكن إدخال أجهزة البيجر وأجهزة للاسلكي إلى المطار": إصدار سلسلة من المحظورات في بيروت

بعد سلسلة تفجيرات أجهزة الاتصال وأجهزة اللاسلكي لنشطاء حزب الله في لبنان، أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية البريطانية، اليوم (الخميس)، عن منع إدخال أجهزة البيجر وأجهزة اللاسلكي إلى الطائرات في مطار بيروت الدولي.

ونشرت وسائل الإعلام الرسمية ما يلي: "لا يمكن للمسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت إحضار الأجهزة إلى الطائرة ضمن الأمتعة المسجلة أو المحمولة باليد أو الأمتعة".

وجاءت هذه الخطوة بعد ورود أنباء عن إصابة المئات من أعضاء تنظيم حزب الله، بينهم مقاتلون ومسعفون، بجروح خطيرة، عندما انفجرت أجهزة البيجر وأجهزة اللاسلكي التي يستخدمونها. وأفيد أيضًا أن مسؤولاً في حزب الله، تحدث إلى رويترز دون الكشف عن هويته، قال إن الانفجارات كانت "أكبر خرق أمني" الذي واجهته الجماعة خلال ما يقرب من عام من الحرب مع إسرائيل.

في غضون ذلك، قال وزير الصحة اللبناني إن عدد قتلى انفجارات العبوات الناسفة في لبنان ارتفع إلى 25، كما أصيب 608 أشخاص.