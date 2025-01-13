بايدن تحدث مع أمير قطر وناقش الجهود لإطلاق سراح المختطفين

تحدث الرئيس الأميركي جو بايدن هاتفيا، مساء اليوم (الاثنين)، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وبحث معه الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة، وفق ما ذكر البيت الأبيض. وقال البيت الأبيض إن "الزعيمين أكدا على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق وتنفيذه".

والتقى أمير قطر اليوم وفدا من كبار مسؤولي حماس برئاسة رئيس فريق التفاوض خليل الحية، وبحث الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق. كما عقد أمير قطر اجتماعا مشتركا مع مبعوث الرئيس بايدن بريت ماكجورك. وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان إن بايدن من المتوقع أن يتحدث اليوم أيضًا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

كما التقى أمير قطر بمبعوث بايدن بريت ماكجورك ومبعوث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وبحثا معه التطورات في قطاع غزة ومفاوضات وقف إطلاق النار.