لائحة اتهام بحق إسرائيلية هاجمت الوزير بن غفير برشقه بالرمال

قدمت لائحة اتهام اليوم (الاثنين) ضد نوعاه غولدنبرغ، التي ألقت الرمال على الوزير إيتامار بن جفير. وغولدنبرغ متهمة بالاعتداء على منتخب جمهور وعرقلة ضابط شرطة في أداء واجباته.

وجاء في لائحة الاتهام أنه يوم الجمعة 6 سبتمبر ظهرا، كان الوزير بن جفير يسير مع عائلته على شاطئ غيولا في تل أبيب، وفي وقت ما وصلت المتهمة وهاجمت الوزير، مع القاء نحوه كرة من الرمل. وكان فريق أمن بن جابر وشرطي حاضرين في مكان الحادث، الذين لاحظوا الحادث وأصيبوا أيضا بالرمال.

وأشار إليها ضابط الشرطة الذي تعرف على المشتبه بها وطلب منها أن تأتي إليه، لكنها رفضت وهربت إلى الماء مرتدية ملابس السباحة. ورغم طلبات الشرطية المتكررة للمتهمة بالخروج من الماء، إلا أنها لم تستجب، ولم تقرر الخروج من الماء إلا بعد دقائق طويلة وإقناع من أحد معارف المتهمة. وفي ظل هذه الظروف ضايقت المتهمة شرطي أثناء أداءه واجبه.

وبعد خروجها من المياه، تم حبس المتهمة على ذمة التحقيق، الذي تقرر في نهايته حبسها، في ظل خطورة واقعة الاعتداء على منتخب عام ومخاوف من تشويش التحقيق، هذا وذلك بعد التعاون الجزئي من المتهم أثناء التحقيق. في البداية أنكرت المتهمة تورطها في الحادثة، إلا أنه بعد تقديم أدلة إضافية لها غيرت روايتها وربطت نفسها برمي الرمال وادعت أنها شعرت بالإحباط لرؤية الوزير على الشاطئ عندما كان لديه أشياء أكثر أهمية للقيام بها أثناء الحرب.

وقال محامي غولدنبرغ، نير الفسا، خلال جلسة الاستماع في قضيتها: "أستغرب أن تقدم الشرطة لائحة اتهام عندما يكون الوزير المعين والمسؤول هو المشتكي".

وقال ممثل النيابة: “مثل هذا الوضع لا يمكن السماح به، فلا يمكن للمواطن أن يأخذ القانون بين يديه ويلجأ إلى العنف للتعبير عن موقف سياسي. ومن ناحية أخرى، أخذ مقدم الاتهام في الاعتبار حقيقة أنها شابة ليس لها سجل جنائي وحالة طبية معقدة.

وتشير وقائع الاتهام إلى أن المتهمة هربت بعد الحادثة إلى أعماق البحر. وقالت بنفسها في رسالتها إنها تنتظر خروج الشرطي وأن المنقذين جاءوا لإخراجها وأخبروها أن رجال الشرطة ينتظرونها ولم تخرج، مما يدل على محاولة للهروب."

بخصوص حجتها الخاصة بوقت الحرب - هذه هي الخلفية العامة ونظرًا لأن المتهمة نفسها في تحقيق الشرطة قالت إنها فعلت ذلك بسبب الإحباط الذي شعرت به أثناء الحرب أثناء وجود الوزير ومن المفترض أن يزور أهالي المختطفين، فاختار أن يتمشى على الشاطئ مع أطفاله.

وقالت الشرطة : "إن الشرطة الإسرائيلية تأخذ على محمل الجد أي ضرر يلحق بالمسؤولين المنتخبين، بغض النظر عن انتمائهم السياسي، وسوف تعمل ضد أي شخص يحاول المس بشخصيات عامة والمواطنين بشكل عام، بطريقة متساوية ومحايدة".