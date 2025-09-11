هل سينقل الشرع مساعدات إلى غزة؟ العرض الإسرائيلي

قد يعجبك أيضًا -

مراسل الشؤون الدبلوماسية لقناة i24NEWS العبرية، عَمِيحاي شتاين، نشر هذا المساء (الخميس) أن إسرائيل عرضت على سوريا نقل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وذلك بحسب ما أفاد مصدر مطّلع على تفاصيل الاتصالات لـ i24NEWS. وذُكر أن العرض طُرح خلال الاجتماعات التي عقدها الوزير للشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ومسؤولون إسرائيليون آخرون مع مسؤولين في نظام الشرع.

العرض لسوريا يأتي في ظل إحراز تقدم معين في المحادثات حول اتفاق أمني بين البلدين. في الأسابيع الأخيرة التقى وزير الشؤون الاستراتيجية رون دِرمر ووزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني عدة مرات، برعاية المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون سوريا توم باراك.

في الأشهر الأخيرة سمحت إسرائيل أيضًا لدول ليست لها علاقات دبلوماسية معها - مثل إندونيسيا - بنقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. المبادرة الإسرائيلية شملت اقتراحًا بأن تقدم سوريا المساعدات الإنسانية، وأن تقوم إسرائيل بنقل هذه المساعدات بنفسها، سواء عن طريق إسقاطها من الطائرات أو إدخالها بواسطة الشاحنات، وذلك بحسب مصدر مطّلع على تفاصيل المحادثات.

ليس من المعروف ماذا كان رد السوريين على الاقتراح الإسرائيلي، لكنها بالفعل تدل على تقارب بين الدولتين. عضو الكونغرس الجمهوري جو ويلسون، الذي زار سوريا مؤخرًا وحتى التقى بالرئيس السوري الشرع، قال لقناة i24NEWS إنه في مرحلة ما من اللقاء تحدث الرئيس السوري حتى عن اتفاقيات أبراهيم. وقال عضو الكونغرس "من الواضح أن الوقت ما زال مبكرًا، لكن من كان يصدق أن رئيس سوريا سيطرح هذا الاحتمال - لو كان الرئيس الأسد حيًا، لما كان ذلك ليحدث".

الإدارة الأمريكية معنية برؤية أي تقدم في المحاولات للتوصل إلى اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا حتى انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أسبوعين، والتي سيحضرها رئيس الوزراء نتنياهو ورئيس سوريا الشارع.