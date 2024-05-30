شرطة القدس: تزايد في انخراط مقدسيين في أعمال تفجيرية تحت جناح داعش وإحباط محاولة جديدة

أصدر المدعي العام لمنطقة القدس في المحكمة العليا بتوجيه من الشاباك مذكرة اعتقال بحق مشتبه به من سكان بلدة السواحرة المجاورة لمدينة القدس يبلغ من العمر 22 عاما بشبهة العضوية في منظمة إرهابية، وفق النشر يوم الخميس.

وجاء في بيان للشرطة أن الشرطة والشاباك وحرس الحدود ألقوا القبض على المشتبه به في السادس من الشهر الجاري في منزله وتم تحويله إلى الشاباك والمحكمة المركزية في القدس للتحقيق معه.

ويظهر التحقيق أن المشتبه به من مؤيدي داعش، وحاول مؤخرًا الانضمام إلى صفوف التنظيم الإرهابي. ولهذا الغرض قام بالاتصال بممثلي تنظيم الدولة الإسلامية في الخارج، وسافر إلى تركيا ودول أفريقية. وبحسب الاشتباه، كان ينوي تلقي التدريب والتوجيه لتنفيذ مخططات تفجيرية ضد أهداف إسرائيلية. وجاء الاعتقال إحباطا لخطته.

وتم استصدار أوامر تمديد احتجاز المشتبه به من وقت لآخر في المحكمة. ومع انتهاء التحقيق في النيابة العامة لمنطقة القدس والشاباك، قُدمت أمس أقوال المدعي العام ضده، وتم تمديد اعتقاله مرة أخرى حتى 24 حزيران/يونيو من العام الجاري. ومن المنتظر أن تقدم النيابة العامة لائحة اتهام ضده خلال الأيام المقبلة.

وأفادت الشرطة أنها تمكنت خلال الأشهر القليلة الماضية، بالتعاون مع الشاباك من إلقاء القبض على عدد من الخلايا الداعمة لداعش في منطقة القدس والتي كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية.

In accordance with Israel's 27a law

وتمت الإشارة إلى تقديم لوائح اتهام الشهر الماضي ضد الإرهابيين الداعمين لتنظيم داعش الذين خططوا لتحضير متفجرات وعبوات ناسفة وإطلاق النار على مركز للشرطة، وفي منطقة ملعب تيدي في القدس. تعاون الاثنان مع إرهابي آخر قام بإرشادهما وإقناعهما بالذهاب إلى تدريب خارج البلاد، لكن الشرطة والشاباك كشفت عن نواياهما واعتقلتهما قبل أن يتمكنوا من تنفيذ مخططهما.

وفي بداية هذا العام، أحبطت شرطة القدس وجهاز المخابرات العامة والشاباك هجمات إرهابية خطط لها مقدسيان يدعمان داعش في القدس الشرقية. وأظهر التحقيق أنهما أقسما بالولاء لداعش، وقاما بشراء مواد كيميائية لإعداد عبوات ناسفة لتنفيذ هجمات تستهدف المدنيين وقوات الأمن في منطقة القدس.

وقبل ذلك ببضعة أيام، وفي نهاية التحقيق الذي أجراه المدعي العام لمنطقة القدس والشاباك، تم تقديم لوائح اتهام إضافية ضد إرهابيين آخرين داعمين لتنظيم داعش، خططا أيضًا لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام المتفجرات.