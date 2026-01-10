انضمامًا لاحتجاجات الشعب الإيراني: شوارع دول العالم تخرج ضد حكم آية الله خامنئي

إلى جانب تصاعد الاحتجاجات داخل إيران، تشهد الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا واليابان وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والمجر، حيث ينضم الإيرانيون في المنفى إلى أبناء وطنهم مطالبين بإسقاط النظام، فيما هدد الجيش الإيراني بالرد على المتظاهرين، كما رفع المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، حالة التأهب في البلاد إلى أعلى مستوى لها، وهو أعلى من مستوى التأهب خلال عملية "شعب الكلاب".

ووفقًا لتقارير من وسائل التواصل الاجتماعي ووكالات الأنباء، فقد رُصدت احتجاجات ضد الجمهورية الإسلامية في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا واليابان وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والمجر.وفي احتجاجات سيدني، هتف المتظاهرون "الموت لخامنئي". وفي مدينة بيرث الأسترالية، نظمت مجموعة من الإيرانيين المقيمين في المدينة مظاهرة دعمًا للانتفاضة الوطنية في إيران، وهتفوا "يحيا الملك"، في إشارة إلى ولي عهد الشاه، رضا بهلوي. في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب أعلام إيرانية تعود لما قبل الثورة الإسلامية، حمل بعض المتظاهرين أعلامًا إسرائيلية، لكن لم يُعرف ما إذا كان الفيديو حديثًا.في لندن، اقتحمت مجموعة من المتظاهرين السفارة الإيرانية هناك. وقام أحد المتظاهرين بإزالة علم الجمهورية الإسلامية من السفارة الإيرانية في لندن، واستبدله بعلم الأسد والشمس.

وتجمع إيرانيون مقيمون في نيويورك، أمس الجمعة، دعمًا للثورة الوطنية الإيرانية وولي العهد المنفي رضا بهلوي، مؤكدين أن قطع الإنترنت لن يُسكت المتظاهرين داخل البلاد، وأن أصواتهم ستظل مسموعة. وكجزء من إظهار الدعم للمتظاهرين، استبدلت منصة"إكس" علم نظام آية الله بعلم نظام الشاه. ونتيجة لذلك، أُزيل العلم الإيراني من الحساب الشخصي للمرشد الأعلى علي خامنئي.