التغطية متواصلة| مؤسسة غزة الإنسانية: نقاط توزيع المساعدات مغلقة حتى إشعار آخر

ذكرت منظمة مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل توزع المساعدات في غزة، اليوم الجمعة، إن "جميع نقاط التوزيع التابعة لها مغلقة حتى إشعار آخر"، فيما حثت الفلسطينيين على الابتعاد عن هذه المقاط "حفاظاً على سلامتهم، بعد سلسلة من وقائع إطلاق القوات الإسرائيلية الرصاص على المدنيين".

وأضافت "مؤسسة غزة الإنسانية"، التي بدأت الأسبوع الماضي توزيع وجبات على فلسطينيين يعصف بهم الجوع داخل قطاع غزة الذي تمزقه الحرب الإسرائيلية، أن من "المقرر إعلان موعد إعادة فتحها لاحقاً".

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وفتحت المؤسسة موقعين في جنوب غزة، الخميس، بعد إغلاق جميع مراكزها في اليوم السابق بسبب وقائع إطلاق رصاص في محيط عملياتها، إذ تدير حتى الآن 4 مراكز توزيع.

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