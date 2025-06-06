التغطية متواصلة| مؤسسة غزة الإنسانية: نقاط توزيع المساعدات مغلقة حتى إشعار آخر
فتحت مؤسسة غزة الإنسانية موقعين في جنوب غزة، الخميس، بعد إغلاق جميع مراكزها في اليوم السابق بسبب وقائع إطلاق رصاص في محيط عملياتها، إذ تدير حتى الآن 4 مراكز توزيع.
ذكرت منظمة مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل توزع المساعدات في غزة، اليوم الجمعة، إن "جميع نقاط التوزيع التابعة لها مغلقة حتى إشعار آخر"، فيما حثت الفلسطينيين على الابتعاد عن هذه المقاط "حفاظاً على سلامتهم، بعد سلسلة من وقائع إطلاق القوات الإسرائيلية الرصاص على المدنيين".
وأضافت "مؤسسة غزة الإنسانية"، التي بدأت الأسبوع الماضي توزيع وجبات على فلسطينيين يعصف بهم الجوع داخل قطاع غزة الذي تمزقه الحرب الإسرائيلية، أن من "المقرر إعلان موعد إعادة فتحها لاحقاً".
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وفتحت المؤسسة موقعين في جنوب غزة، الخميس، بعد إغلاق جميع مراكزها في اليوم السابق بسبب وقائع إطلاق رصاص في محيط عملياتها، إذ تدير حتى الآن 4 مراكز توزيع.
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الجيش اللبناني: إسرائيل منعتنا من تفتيش موقع بالضاحية الجنوبية
قال مسؤول عسكري لبناني إن إسرائيل حالت دون قيام الجيش اللبناني بتفتيش موقع في الضاحية قبل قصفه، واضاف طالبا عدم كشف اسمه، اليوم الجمعة، "أرسل الإسرائيليون خلال النهار رسالة مفادها أن هناك هدفا في الضاحية الجنوبية يستفسرون عنه (للاشتباه) بأنه قد يحتوي على أسلحة". وأردف قائلا: "استطلع الجيش اللبناني المكان الذي كان مشروع أبنية مدمرة، ورد عبر الميكانيزم (آلية وقف إطلاق النار ولجنة الإشراف على تطبيقه) بأن المكان لا يحتوي على شيء"، وفق ما نقلت فرانس برس.
صحيفة "يسرائيل هيوم": "مؤسسة غزة الإنسانية" الأميركية تعلن إغلاق مواقع التوزيع في قطاع غزة حتى إشعار آخر بسبب "الضغط غير العادي"
الجيش الإسرائيلي: "استهدفنا شققاً أقام فيها حزب الله ضمن بيئة مدنية منشآت لإنتاج الطائرات المسيرة"
الجيش الإسرائيلي: غارة أمس على الضاحية الجنوبية لبيروت هي الأكثر أهمية
القبض على رجل في القدس للاشتباه في قيامه بثقب إطار سيارة أمنية ضمن موكب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو،
وفقًا لتقارير موقع "واي نت" قام الرجل بثُقب الإطار أثناء وقوف السيارة الأمنية أمام منزل رئيس الوزراء في شارع غزة بمدينة القدس.
https://x.com/i/web/status/1930954673944424710
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إسرائيل تأمر مجددا بإخلاء مناطق شمال غزة
طلب الجيش الإسرائيلي إخلاء مزيد من المناطق في الشمال.وحث المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في بيان على منصة إكس، جميع السكان المتواجدين في بلوكات 608, 609, 615, 616 في منطقة شمال القطاع، على ترك منازلهم.
https://x.com/i/web/status/1930954673944424710
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