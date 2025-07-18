بعد دعوات للنفير العام لجميع العشائر في سوريا، تجدد الاشتباكات بين الدروز والبدو في السويداء

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أفادت شبكات عربية أن عشائر سورية من منبج وإدلب وشمال سوريا تجند مقاتلين لدعم قوات العشائر في السويداء. في حين أن الجيش السوري نصب حواجز على الطريق من دمشق إلى السويداء لمنع مقاتلي الفصائل من الوصول إلى المنطقة. وتأتي هذه التقارير على خلفية تقارير تفيد بأن مقاتلي القبائل البدوية يقتربون من قرية المزرعة بالقرب من السويداء.

الصحافي عطا فرحات من الجولان قال :"كانت دعوة لجميع العشائر في الأراضي السورية من أجل النفير العام لدعم العشائر في السويداء، هذا النفير بعد دعوة صدرت صباح اليوم بعد تردد أنباء عن عملية تهجير للسكان البدو من أبناء محافظة السويداء ، وجاءت الدعوات لطرد جميع الدروز في ريف دمشق وجبل السماق في المقابل"

"استنكرت الهيئات الدينية في السويداء عمليات التحريض هذه ، كذلك الشيخ حكمت الهجري في بيان وجهات دينية أخرى والتي أكدت أن أي عمل ضد العشائر البدوية والنساء والأطفال هو خارج عن العرف الديني والاجتماعي الذي تربينا عليه ولانقبل به.. لكن على ما يبدو هذه الدعوات وجدت أذنا صاغية عند الكثيرين، لذلك هنالك اشتباكات كبيرة بعدة محاور، وعلى ما يبدو ان هذه الاشتباكات عادت الى مناطق كثيرة في السويداء بعد الدعم الذي وصل من عدة محافظات للتحرك من أجل السويداء"

وأشار فرحات الى معلومة هامة بأن "أبناء السويداء نوهوا لقضية مهمة جدا عن سرقة هواتف خاصة بهم خلال دخول الجماعات المسلحة الى منازلهم واستخدمت هذه الهواتف بإرسال رسائل تحريضية باسمهم ، ويؤكدون أن لا علاقة لهم بهذه الرسائل" وتابع عطا "يبدو أن هناك يوجد طرف ثالث يريد بث الفتنة بين البدو والدروز"