سوريا: قوات الأمن تلقي القبض على رئيس فرع الأمن السياسي في درعا سابقا عاطف نجيب ابن خالة بشار الأسد

تمكنت قوات الأمن السورية، اليوم الجمعة، من القبض على ابن خالة بشار الأسد ورئيس فرع الأمن السياسي في درعا سابقا عاطف نجيب. وأظهرت صورة خاصة المسؤول الأشهر بعد اعتقاله، يرتدي قبعة سوداء على رأسه.

يأتي ذلك بعد 14 عام كاملة من حرب طاحنة كان هو شرارتها، أفاد مراسل "العربية/الحدث" اليوم الجمعة، بأن

ولم تعرف تفاصيل أكثر عن العملية، يبقى المؤكد أن نجيب متهم بجرائم كبيرة بينها اقتلاع أظافر الأطفال بداية الثورة السورية، وهو ما تسبب أصلا بتفجر الأوضاع.