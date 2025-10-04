عيناف تسينغاوكر: "لم نكن قريبين إلى هذا الحد من استقبال جميع المختطفين، وسيحاول بن غفير وسموتريتش إحباط ذلك"

تحدثت عائلات المخطوفين، مساء اليوم السبت، عند بوابة بيغن في قاعدة كريا، على خلفية أحداث الأربع والعشرين ساعة الماضية، بما في ذلك إعلان حماس موافقتها على خطة ترامب، وقالت إيناف تسنغاوكر، والدة ماتان، المختطف في قطاع غزة: "هذا هو اليوم 729 لابني ماتان في الأسر، لم نكن قط قريبين هكذا من استقبال ماتان وجميع المخطوفين والمختطفين - وأعلم أنه كلما اقتربنا من ذلك، سيبذل بن غفير وسموتريتش ونتنياهو قصارى جهدهم لإفشال فرصة معانقة ماتان".

وأكدت إيناف تسنغاوكر على أن"هذه أيام حرجة، يُنظّم الإرهابيون المفاوضون أنفسهم للضغط على نتنياهو - يجب أن نقف في وجههم كالجدار. يجب ألا نترك ساحة التفاوض للإرهابيين، ويجب ألا نفوّت هذه الفرصة. لا يمكننا الاعتماد كليًا على ترامب، أدعو مواطني الدولة - كل من يؤيد إعادة المختطفين، وكل من يؤيد إنهاء الحرب وإعادة جميع الجنود - إلى النزول إلى الشوارع معنا".

وأضافت: "بعد ساعة تقريبًا، سنبدأ بالاستماع إلى بن غفير وسموتريتش حول محاولات إفشال الصفقة. على الجمهور الإسرائيلي أن يتصدى لهما. سيدخل المخربون المحترفون، الذين تباهوا بإفشال الصفقات، في حالة تأهب قصوى، وسيتصدى لهم الجمهور الإسرائيلي معنا، من أجل المختطفين، وجنود والاحتياط، والعائلات الثكلى، جميعًا مع ترامب. سنبني معًا جدار حماية لن يستطيعوا هم اختراقه - وعندها، سيكون أبناؤنا، المختطفون والمختطفات، والمقاتلون والمقاتلات، جميعًا في دولة إسرائيل - وعندها يمكننا التعافي. هذا هو الوقت المناسب لاتفاق شامل! لأنه معًا فقط سننتصر".