القيادة المركزية الأميركية تؤكد مقتل مسؤول كبير في "داعش" في غارة جوية شنتها في سوريا

أكدت القيادة المركزية الأميركية، الأربعاء، أنها قتلت، المسؤول الكبير في تنظيم داعش أسامة جمال محمد إبراهيم الجنابي، في غارة جوية شنتها في سوريا.

وقالت في بيان عبر منصة إكس أن مقتل الجنابي سيؤدي إلى "تعطيل قدرة داعش على توفير الموارد وتنفيذ الهجمات "، وأضافت "لا يوجد ما يشير إلى إصابة أي مدنيين في هذه الضربة".

https://twitter.com/i/web/status/1803488203925500179