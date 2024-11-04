قضية خطيرة:تشغيل عمال بدون تصاريح أمنية بقواعد الجيش الإسرائيلي مقابل دفع رشاوى

في نهاية تحقيق سري، تم اعتقال المشتبه بهم بإدخال عمال لا يملكون تراخيص وتصاريخ مطلوبة إلى قواعد الجيش الإسرائيلي بينهم عمال فلسطينيين يتواجدون بدون تصاريح إقامة. وكان خمسة منهم قد اعتقلوا قبل نحو اسبوع واربعة اخرون اعتقلوا صباح اليوم (الاثنين). وجاءت الاعتقالات خلال مداهمة عناصر وحدة "اليمار" وشرطة "أرازيم" المسؤول عن أمن الجهاز الأمني ​​والوحدة لمكافحة الجرائم الاقتصادية في بليد 433.

تم إجراء تحقيق سري خلال الأشهر الأخيرة، تم خلاله الاشتباه في قيام عدد من المقاولين التنفيذيين الذين فازوا بعطاءات لتنفيذ أعمال البنية التحتية في القواعد والمنشآت الأمنية، قاموا بتشغيل عمال بصورة لا تتوافق مع الإجراءات الأمنية المتبعة وإنهم كانوا على إدراك بذلك. كما اشتبه بقيامهم بتقديم رشاوى لمسؤولين شاركوا و/أو علموا بحدوث أنشطة تزوير وثائق، مما مكن من دخول العمال إلى القواعد وحتى المنشآت الحساسة.

مع الانتقال إلى تحقيق مفتوح، في 28 تشرين الأول /أكتوبر، 2024، قام محققو وحدات الشرطة المختلفة وعناصر من الجيش الإسرائيلي بمداهمة منازل المشتبهين من الضفة الغربية، وضبطوا أدلة تربطهم مع نظام تزوير الوثائق.كما تم الكشف عن وسائل استخدمت لتزوير شهادات مختلفة، من بينها رخص مركبات ورخصة تشغيل معدات هندسية ميكانيكية.