تركيا: الآلاف يتظاهرون تنديدا بسجن عمدة إسطنبول

تدفق عشرات الآلاف رافعين الأعلام التركية واللافتات إلى ساحة التجمع المطلة على البحر في مال تبه على الجانب الآسيوي من المدينة للمشاركة في تجمع "الحرية لإمام أوغلو" الذي نظمه حزب الشعب الجمهوري.

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
 ■ 
عمدة إسطنبول ومرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو يلتقط صوراً مع أنصاره خلال تجمع انتخابي في إسطنبول، تركيا، الخميس 21 مارس 2024
عمدة إسطنبول ومرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو يلتقط صوراً مع أنصاره خلال تجمع انتخابي في إسطنبول، تركيا، الخميس 21 مارس 2024AP Photo/Francisco Seco

احتجاجاً على سجن عمدة اسطنبول أكرم إمام أوغلو، (أهم منافس للرئيس رجب طيب أردوغان)، تظاهرعشرات الآلاف في مدينة إسطنبول، اليوم السبت، حيث تدفق عشرات الآلاف رافعين الأعلام التركية واللافتات إلى ساحة التجمع المطلة على البحر في مال تبه (أحد أحياء إسطنبول) على الجانب الآسيوي من المدينة للمشاركة في تجمع "الحرية لإمام أوغلو" الذي نظمه حزب الشعب الجمهوري.

Video poster
"الاعتقالات لن تسكتنا": شرطة اسطنبول تفرق احتجاجا على اعتقال طبيب

واستجاب مئات الآلاف لدعوات المعارضة، وخرجوا إلى الشوارع في شتى أنحاء البلاد منذ اعتقال إمام أوغلو قبل 10 أيام، ثم سجنه على ذمة المحاكمة بتهم تتعلق بـ"الفساد". واعتقلت السلطات ما يقرب من ألفي شخص جرى اعتقالهم.

ومن جهته قال محام إن السلطات التركية أطلقت، سراح محامي عمدة إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو، المنافس الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان، بعد احتجازه الليلة الماضية.

وكتب على لافتة رفعت عالياً بين الحشد: "إذا صمتت العدالة، فالشعب سيتكلم"، فيما قال أحد مؤيدي حزب الشعب الجمهوري: "وضع الاقتصاد وحالة العدالة والقانون، كل شيء يتدهور. لهذا السبب نحن هنا. ننادي بالحقوق والقانون والعدالة ونطالب بحقوقنا".

تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات