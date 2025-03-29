تركيا: الآلاف يتظاهرون تنديدا بسجن عمدة إسطنبول

احتجاجاً على سجن عمدة اسطنبول أكرم إمام أوغلو، (أهم منافس للرئيس رجب طيب أردوغان)، تظاهرعشرات الآلاف في مدينة إسطنبول، اليوم السبت، حيث تدفق عشرات الآلاف رافعين الأعلام التركية واللافتات إلى ساحة التجمع المطلة على البحر في مال تبه (أحد أحياء إسطنبول) على الجانب الآسيوي من المدينة للمشاركة في تجمع "الحرية لإمام أوغلو" الذي نظمه حزب الشعب الجمهوري.

واستجاب مئات الآلاف لدعوات المعارضة، وخرجوا إلى الشوارع في شتى أنحاء البلاد منذ اعتقال إمام أوغلو قبل 10 أيام، ثم سجنه على ذمة المحاكمة بتهم تتعلق بـ"الفساد". واعتقلت السلطات ما يقرب من ألفي شخص جرى اعتقالهم.

ومن جهته قال محام إن السلطات التركية أطلقت، سراح محامي عمدة إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو، المنافس الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان، بعد احتجازه الليلة الماضية.

وكتب على لافتة رفعت عالياً بين الحشد: "إذا صمتت العدالة، فالشعب سيتكلم"، فيما قال أحد مؤيدي حزب الشعب الجمهوري: "وضع الاقتصاد وحالة العدالة والقانون، كل شيء يتدهور. لهذا السبب نحن هنا. ننادي بالحقوق والقانون والعدالة ونطالب بحقوقنا".