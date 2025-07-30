عشرة دول إضافية تدرس بشكل إيجابي الاعتراف بدولة فلسطينية

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بعد فرنسا، ستعمل دول أخرى على الاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول. وأعلن رئيس الوزراء روبرت آبل الليلة (الثلاثاء - الأربعاء) أن مالطا ستنضم إلى الدول الأوروبية التي اعترفت بدولة فلسطينية.

خلال المؤتمر الذي بادرت به فرنسا والمملكة العربية السعودية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، من المتوقع أن تعمل دول أخرى على الاعتراف بدولة فلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر. ومن بين الدول التي أعربت عن استعدادها للتحرك أستراليا وكندا ونيوزيلندا وفنلندا ولوكسمبورغ ومالطا والبرتغال وسان مارينو وغيرها، وقد سبق لبعضها أن أعلن اعترافًا مماثلًا في الماضي، بما في ذلك إسبانيا وأيرلندا والنرويج.

انتقد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، هذه الخطوة بشدة، قائلاً: "بينما يقبع رهائننا في أنفاق حماس الإرهابية في غزة، تختار هذه الدول الإدلاء بتصريحات جوفاء بدلًا من استثمار جهودها في إطلاق سراحهم. هذا نفاق وإضاعة للوقت يُشرعن الإرهاب ويُبعد أي فرصة للتقدم الإقليمي. على من يرغب حقًا في المضي قدمًا أن يبدأ بمطلب قاطع بالعودة الفورية لجميع الرهائن ونزع سلاح حماس".