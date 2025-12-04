إستطلاع صادم للإسرائيليين: غالبية الشباب اليهود يفكرون بمغادرة الجليل

أظهر استطلاع رأي جديد أجرته منظمة " ليف بجليل" بالتعاون مع معهد Direct Polls أن منطقة الجليل شمال إسرائيل تواجه أزمة عميقة رغم مرور أكثر من عام على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان.

وبحسب النتائج:

83% من الشباب اليهود في الجليل يفكرون في مغادرة المنطقة بسبب نقص الفرص الوظيفية.

81% من سكان الجليل يشعرون بأن الحكومة لا تمنح المنطقة اهتمامًا كافيًا، مع شعور واسع بالتخلي عن المنطقة.

أبرز التحديات تشمل نقص فرص العمل، ضعف الخدمات الصحية والنقل، وقلة إمكانيات التقدم المهني، مما يدفع العائلات الشابة للتفكير في الرحيل.

ومع ذلك… هناك فرص للانتقال والتطوير، حيث يشير الاستطلاع إلى أن هناك فرصة لتغيير الصورة:

50% من الإسرائيليين غير المقيمين حاليًا في الجليل قد يفكرون في الانتقال إذا توفرت وظائف عالية الأجر.

43% منهم سيرتبط قرارهم بتقديم الحكومة دعمًا لشراء المساكن، خاصة بين الفئة العمرية 20-30 سنة.

موشيه كوني́نسكي، رئيس بلدية كرمئيل في شمال إسرائيل قال:"النتائج تعكس شعورنا اليومي؛ الجليل يعاني من قلة الاستثمار الحكومي، لكن هذه فرصة ذهبية لتنفيذ خطة حقيقية للتنمية والازدهار."