الجيش الإسرائيلي يتعهد بتطبيق الدروس المستفادة من فشل اعتراض صاروخ الحوثيين

قال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم السبت، إنه "في حين أن التحقيق في الفشل في اعتراض الصاروخ الذي ضرب تل أبيب في وقت مبكر من الصباح اليوم السبت لا يزال مستمراً، فقد تم بالفعل تطبيق بعض الدروس"، سقط الصاروخ الباليستي الذي أطلقه الحوثيون في اليمن على ملعب في منطقة سكنية، مما أدى إلى إصابة 16 شخصًا بجروح من شظايا الزجاج.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلية إن "بعض الاستنتاجات تم تنفيذها بالفعل، فيما يتعلق بكل من الاعتراض والإنذار المبكر".وأضاف "لا يمكن الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن أنشطة الدفاع الجوي ونظام التنبيه بسبب اعتبارات أمنية تشغيلية".

وكان الحوثيون قد أطلقوا مرارًا وتكرارًا طائرات بدون طيار وصواريخ تجاه إسرائيل فيما وصفوه بأنه "أعمال تضامن" مع الفلسطينيين في غزة.