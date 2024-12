الجيش الإسرائيلي يتعهد بتطبيق الدروس المستفادة من فشل اعتراض صاروخ الحوثيين

قال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم السبت، إنه "في حين أن التحقيق في الفشل في اعتراض الصاروخ الذي ضرب تل أبيب في وقت مبكر من الصباح اليوم السبت لا يزال مستمراً، فقد تم بالفعل تطبيق بعض الدروس"، سقط الصاروخ الباليستي الذي أطلقه الحوثيون في اليمن على ملعب في منطقة سكنية، مما أدى إلى إصابة 16 شخصًا بجروح من شظايا الزجاج.

