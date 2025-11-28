جنود من حرس الحدود متورطون: الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا في حادثة جنين

قسم التحقيق مع رجال الشرطة فتح تحقيقاً في الحادثة التي وقعت أمس (الخميس) في جنين، حيث كما يُذكر، خلال عملية اعتقال في المدينة تم توثيق جنود وهم يطلقون النار على مطلوبين أثناء خروجهم من مبنى، وخلالها كان هناك تورط لمقاتلي حرس الحدود.

وأفاد الجيش الإسرائيلي "خلال عملية نفذتها قوات حرس الحدود والجيش الإسرائيلي في مدينة جنين ، عملت القوات على اعتقال مطلوبين نفذوا عمليات مسلحة شملت إلقاء عبوات ناسفة وإطلاق نار باتجاه قوات الأمن. دخلت القوات إلى المنطقة، طوقت المبنى الذي كان يتواجد فيه المشتبه بهم وفعّلت إجراء التسليم الذي استمر عدة ساعات".

وجاء أيضًا أنه "مع تشغيل آلية هندسية على المبنى، خرج اثنان من المطلوبين وتم إطلاق النار تجاههم. الحادثة قيد التحقيق من قبل القادة في الميدان، وسيتم نقلها لفحص الجهات المختصة".