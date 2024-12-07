الضفة الغربية: إصابة شاب 30 عاما بجراح خطيرة وآخر بجروح طفيفة في هجوم دهس بمركبة"
أصيب شخص بجروح طفيفة خلال هذا الحادث. وقد أقامت القوات الأمنية محيطا أمنيا وتواصل عمليات البحث للعثور على المشتبه به.
i24NEWS
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أفاد الجيش الإسرائيلي في بيان، مساء اليوم السبت، عن وقوع هجوم بمركبة في منطقة الفوار قرب الخليل. وفر المنفذ فوراً بعد الهجوم، وتجري حالياً عملية مطاردة للعثور عليه.
وأصيب شخص بجروح طفيفة خلال هذا الحادث. وقد أقامت القوات الأمنية محيطا أمنيا وتواصل عمليات البحث للعثور على المشتبه به.
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