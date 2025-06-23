معركة الوراثة: الابن أم الحفيد.. من سيخلف خامنئي؟

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شُكِّلت لجنة عيّنها المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي لاختيار خليفته قبل عامين. وأفادت وكالة رويترز اليوم (الاثنين) أن اللجنة سارعت في عملها منذ الهجوم الإسرائيلي على إيران، وعثرت على مرشحين محتملين: نجل آية الله وحفيده.

تتألف اللجنة المعنية من ثلاثة أشخاص من هيئة دينية رفيعة المستوى، بينما يتلقى خامنئي نفسه تحديثات منتظمة حول المحادثات. استندت المعلومات الواردة في التقرير إلى معلومات رويترز من خمسة مصادر مطلعة شاركت في المناقشات. ووفقًا لأحد المصادر، تدرس اللجنة المرشح الذي قد يُقدم وجهًا أكثر اعتدالًا لدرء الهجمات الخارجية والتمردات الداخلية.

برز مرشحان بارزان في نقاش الخلافة: مجتبى، نجل خامنئي البالغ من العمر 56 عامًا، والذي لطالما اعتُبر الخيار الأمثل لخلافته، والمرشح الجديد، حسن خامنئي، حفيد المرشد الأعلى. كان الخميني مختبئًا مع عائلته تحت حماية "وحدة القوات الخاصة".

أصبح خامنئي مرشحًا قويًا هذا الشهر في خضم الصراع الإسرائيلي الأمريكي مع إيران، إذ يُمكن أن يُمثل خيارًا أكثر تصالحيةً على الصعيدين الدولي والعائلي من مجتبى خامنئي. في المقابل، يحرص خامنئي (الأبن) بشدة على سياسات والده المتشددة.

لم يُعلن خامنئي علنًا عن أي تفضيل لخليفته المرتقب. وذكرت المصادر أنه عارض مرارًا فكرة تولي ابنه المنصب في مناقشات سابقة حول الخلافة، خوفًا من أي إشارة إلى عودة إيران إلى الحكم الوراثي الذي انتهى بالإطاحة بالشاه عام 1979.

تسعى إيران إلى تعيين خليفة لخامنئي بسرعة في حال مقتله، للإشارة إلى الاستقرار والاستمرارية. وينبع هذا المطلب جزئيًا من مخاوف بشأن المسار السياسي الإيراني المستقبلي.