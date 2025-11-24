ملف المقاتلين الأجانب.. التحدي الأخطر أمام حكومة الشرع تحت ضغط دولي متصاعد

يتصدر ملف المقاتلين الأجانب المشهد السوري من جديد، مع ازدياد الضغوط الدولية على حكومة الشرع لإيجاد آلية واضحة وملزمة لوقف تدفّقهم، في وقت تكشف فيه الوقائع الميدانية مؤشرات متزايدة على تناقض الرواية الرسمية بشأن وجودهم ودورهم في الجنوب.

يبرُزُ ملَفُّ المقاتلينَ الأجانِبِ في سورِيا كأحدِ أكثرِ التحدّياتِ حساسِيَةً أمامَ حكومةِ المرحلةِ الانتقالِيَةِ برئاسةِ أحمد الشرع، في ظلِّ ضغوطٍ دولِيَةٍ متصاعِدَةٍ تُطالِبُ بخطةٍ شفافَةٍ وملزِمَةٍ لإنهاءِ وجودِ أيِّ عناصرَ مسلّحَةٍ غيرِ سورِيَةٍ داخلَ الأراضيِ السوريَة.

ورغمَ إعلانِ الحكومةِ وقفَ تدفّقِ المقاتلينَ منذُ مطلعِ العامِ، كشفَتْ مقاطعُ موثّقَةٌ من السويداء أنَّ بعضَ الأسرى الذينَ شاركوا في الهجومِ الأخيرِ دخلوا البلادَ خلالَ الأشهرِ الماضِيَة، بينهمْ مقاتلٌ قالَ إنَّه جاءَ من الشيشان منتصفَ العامِ قبلَ نقلِه مباشرةً إلى جبهاتِ الجنوب.

هذهِ الشهاداتُ تتقاطعُ معَ تقاريرَ ميدانيَةٍ مستقلَّةٍ تُشيرُ إلى استمرارِ نشاطِ شبكاتِ التهريبِ التي تعملُ على إدخالِ عناصرَ من القوقازِ وآسيا الوسطى مستفيدينَ من ثغراتٍ أمنيَةٍ لم تُعالَجْ بعد.

في المقابلِ، تُؤكِّدُ لجانُ التحقيقِ التابعَةُ لحكومةِ دمشقَ أنَّه لا تُوجدُ دلائلُ على مشاركَةِ مقاتلينَ أجانِبَ في أحداثِ السويداء، إلا أنَّها لم تَنْشُرْ حتى الآنَ قوائمَ رسميَةً أو بياناتٍ تفصيليَةً، ما أثارَ انتقاداتٍ حولَ غيابِ الشفافِيَةِ وضعفِ المعاييرِ المهنيَةِ للتحقيق.

وبينَ الروايةِ الرسميَةِ والوقائعِ التي تَظهَرُ تباعًا، يتحوَّلُ هذا الملَفُّ إلى اختبارٍ جوهريٍّ لقدرةِ الحكومةِ على فرضِ سيطرتِها الأمنيَةِ، خصوصًا معَ المهلةِ الدوليَةِ المحدَّدَةِ للأشهرِ الستةِ المُقبلَة، والتي يُنظَرُ إليها كمرحلةِ تقييمٍ حاسِمَةٍ ستحدِّدُ مستقبلَ الالتزاماتِ الدوليَةِ تجاهَ سوريا ومسارَ المرحلةِ الانتقاليَةِ بأكملِها.