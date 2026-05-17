اتفقت إسرائيل ولبنان على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يومًا إضافية، عقب جولة ثالثة من المفاوضات المباشرة التي استضافتها واشنطن برعاية أميركية، في محاولة لاحتواء التصعيد المستمر على الجبهة الشمالية، وسط استمرار العمليات العسكرية المتبادلة واتساع الفجوة بين المسار السياسي والواقع الميداني.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن وقف الأعمال القتالية، الذي يبدأ سريانه اعتبارًا من السبت، سيستمر لمدة 45 يومًا “لإتاحة المجال أمام إحراز مزيد من التقدم”، ووصفت المحادثات بين الجانبين بأنها "مثمرة للغاية". كما أعلنت واشنطن عن جولة رابعة من المفاوضات يومي 2 و3 حزيران المقبل، بالتوازي مع إطلاق "مسار أمني" في وزارة الحرب الأميركية “البنتاغون” يوم 29 أيار بمشاركة وفود عسكرية من الطرفين.

ورغم الإعلان عن تمديد الهدنة، تواصلت الضربات الإسرائيلية وعمليات حزب الله في جنوب لبنان، فيما بدت الهدنة أقرب إلى آلية لإدارة الصراع ومنع توسعه، بدلًا من وقف الحرب فعليًا. وفي يوم الإعلان عن التمديد، سقط قتلى وجرحى جراء الغارات الإسرائيلية، فيما استمرت عمليات الحزب ضد مواقع الجيش الإسرائيلي وتجمعاته داخل الأراضي اللبنانية.

وكشفت التصريحات الإسرائيلية عن أهداف أوسع من مجرد تثبيت التهدئة، إذ أعلن السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل لايتر أن تل أبيب طرحت خلال المفاوضات مبادرة تقوم على “تفكيك حزب الله تدريجيًا” عبر تحديد مناطق جنوبية يجري “تطهيرها” من سلاح الحزب بالتنسيق مع الجيش اللبناني، مؤكدًا أن إسرائيل لن توافق على أي وقف لإطلاق النار يسمح للحزب بإعادة بناء قدراته العسكرية.

وأضاف لايتر أن إسرائيل مستعدة للتحرك على “مسارين متوازيين”: الأول سياسي يتمثل في اتفاق سلام مع لبنان، والثاني أمني يركز على نزع سلاح حزب الله، معتبرًا أن نجاح أي تسوية سياسية مرتبط بتنفيذ الترتيبات الأمنية على الأرض. كما ربط الملف اللبناني بالمفاوضات الأميركية الإيرانية، مشيرًا إلى أن إسرائيل تضغط لإدراج وقف دعم طهران لحزب الله ضمن أي اتفاق محتمل مع إيران.

في المقابل، أكد الوفد اللبناني أن تمديد الهدنة يفتح الباب أمام “مسار سياسي نحو استقرار دائم”، مشددًا على أن بيروت تتمسك بأولوية تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، وعودة النازحين، والإفراج عن المحتجزين، مع الحفاظ على السيادة اللبنانية الكاملة.

وبحسب المعطيات اللبنانية، فإن المفاوضات الجارية تنقسم إلى مسارين؛ الأول عسكري يشمل وقف النار والانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار، والثاني سياسي يتعلق بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وترتيبات أمنية طويلة الأمد على الحدود.

وفي ظل هذه المفاوضات، يواصل الجيش الإسرائيلي فرض وقائع ميدانية جديدة، من خلال الإبقاء على ما يسميه “المنطقة الأمنية” داخل جنوب لبنان، إلى جانب توسيع نطاق الإنذارات للسكان وإعلان مناطق حدودية مغلقة عسكريًا عقب هجمات بطائرات مسيّرة مفخخة أطلقها حزب الله.

في المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ عشرات العمليات العسكرية خلال الساعات الماضية، استهدفت دبابات وآليات وتجمعات للجيش الإسرائيلي في الجنوب، مع إبقاء معظم عملياته ضمن نطاق المواجهة الحدودية، في محاولة لتجنب الانزلاق إلى حرب شاملة.

وتعكس التطورات الحالية معادلة معقدة تسعى فيها واشنطن إلى إدارة التصعيد عبر تمديد الهدن المتتالية، بينما تحاول إسرائيل استثمار المفاوضات لفرض ترتيبات أمنية طويلة المدى تضعف حزب الله ميدانيًا وسياسيًا، في وقت ترى فيه بيروت أن أي اتفاق لا يتضمن وقفًا كاملًا للعمليات الإسرائيلية وانسحابًا واضحًا من الجنوب سيبقى مجرد تهدئة مؤقتة قابلة للانفجار مجددًا.