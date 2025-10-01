إسرائيل تعلن عودة مواطن للبلاد بعد اعتقال مدة ثلاثة أشهر في الأردن

أعلن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية اليوم (الأربعاء) أن محمود سلامة، مواطن إسرائيلي كان مسجونًا في الأردن لمدة حوالي ثلاثة أشهر، أعيد إلى البلاد، وتم تسليمه إلى منسق شؤون الأسرى والمفقودين غال هيرش. وجاء في بيان أنه تم نقله عبر معبر نهر الأردن، وذلك بعد اتصالات جرت في الأشهر الأخيرة بمساعدة الشاباك ووزارة الخارجية الإسرائيلية وشرطة إسرائيل.

عند عودته إلى البلاد، سيخضع سلامة لفحوصات طبية، وسيتم استجوابه ويلتقي بأسرته. وأفاد ديوان رئيس الوزراء أيضاً أن ملابسات الحادثة قيد التحقيق من قبل قوات الأمن.

"طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو أن يشكر منسق الأسرى والمفقودين العميد (احتياط) غال هيرش وجميع الجهات التي ساعدت في إعادته. وطلب نتنياهو التأكيد على أهمية الالتزام بالتعليمات بشأن زيارة دول يوصي مجلس الأمن القومي بعدم دخولها"