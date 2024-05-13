متظاهرون إسرائيليون يعرقلون وصول شاحنات المساعدات إلى غزة

منع العشرات من سكان مستوطنة لخيش ومستوطنة "جبل الخليل" جنوب الضفة الغربية خلال الساعات الأخيرة وصول الإمدادات والمساعدات المتوجهة الى قطاع غزة، وقام المتظاهرون بالاعتداء على الشاحنات وبتفريغها حتى لا تصل الى وجهتها.

ووفقا للبيان الصادر عن الشرطة الإسرائيلية يتواجد حاليا في حاجز ترقوميا 20 متظاهرا يحاولون منع الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية وتم استدعاء قوات من الشرطة الى هناك، وافيد انه تواجد نحو 100 متظاهر في حاجز جوربيتش والذين منعوا الشاحنات من إكمال طريقها.

ووفقا للتقارير تم فتح ست شاحنات مساعدات من قبل المحتجين الذين قاموا بإلقاء المساعدات على الأرض لمنع وصولها الى غزة، وتم توقيف متظاهرين واقتيادهم من قبل الشرطة الإسرائيلية.

ويشار إلى أنه قبل عدة أيام، قام العشرات من حركة "الأمر 9" بالتجمع في منطقة "ماتسفيه رامون" وطالبوا بوقف نقل المساعدات إلى القطاع، وقالت الحركة إن 20 من نشطائها اعتقلوا بعد إعاقة شاحنات المساعدات.