أزمة القوى العاملة في الشرطة الإسرائيلية: المناطق التي تعاني من نقص حاد بالوظائف

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تكشف البيانات المتعلقة بوضع قوة العاملة للشرطة الإسرائيلية فيما يتعلق بالوظائف في أقالبم الشرطة، أن منطقتي القدس وتل أبيب تعانيان من نقص حاد في عدد أفراد الشرطة، بحسب ما أعلنه معلق الشرطة في قناة i24NEWS العبرية موشيه شتاينمتس اليوم (الاثنين) لأول مرة.

أكبر نقص في عدد رجال الشرطة هو في القدس الشرقية؛ مناطق القدس وتل أبيب في أسفل القائمة حيث أن أكثر من 20% من مناصب الشرطة غير مشغولة. منطقة إيلات تحتل المرتبة الأولى حيث أن حوالي 2.5% فقط من المناصب في المنطقة غير مشغولة.

ووفقا للمعطيات، في منطقة أيالون فقط 76.8% من أفراد الشرطة يشغلون الوظائف. أما الرقم السلبي القياسي فسُجّل في منطقة كيدم في القدس، حيث يشغل فقط 74% من المناصب. في مناطق شمال إسرائيل، الساحل، والجنوب هناك أكثر من 90% إشغال للوظائف، في لواء المركز حوالي 83% إشغال، وفي القدس وتل أبيب أقل من 80% إشغال.

تم تقديم البيانات من قبل الشرطة ردًا على طلب حرية المعلومات الذي قدمته جمعية "هتسلاحة". وأشار المحامي إلعاد من، المستشار القانوني للحركة، إلى أن "البيانات تشير إلى نقص جوهري ومستمر في إشغال الوظائف، خاصة في بعض المناطق، بالإضافة إلى تحديات الميزانية وحجم مناقصات الوظائف. هذه الأمور تصعّب على الشرطة القيام بمهامها. هذه بيانات كان يجب نشرها بشكل استباقي نظرًا لأهميتها، ومن المتوقع أن تقوم الشرطة بذلك بشكل منتظم".