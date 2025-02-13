الشرطة الإسرائيلية تعلن إحباط عملية إطلاق نار خطط لها شابان من قلنسوة وزيمر وسط إسرئيل

أعلنت المتحدثة باسم الشرطة اليوم (الخميس) أن محققو المنطقة الوسطى والشاباك أحبطوا هجوم دهس وإطلاق نار خطط له مواطنان إسرائيليان. وتم القبض على المواطنين وهما من سكان زيمر وقلنسوة وسط إسرائيل وتم تقديم لائحة اتهام ضدهما.

وبحسب لائحة الاتهام التي قدمها مكتب المدعي العام، "أظهر الاثنان دعمهما لمنظمة حماس بعد هجوم 7 أكتوبر الدموي. لذا، وفي إطار تضامنهما مع الوضع في قطاع غزة، بدآ بالتضامن على أنشطة التنظيم ومشاهدة المحتوى التحريضي. وفي هذا الإطار، قام أحد المتهمين، راتب عمر، بشراء أغراض مختلفة لها علاقة مع حركة حماس، بينها شريط أخضر، سترة واقية من الرصاص، وسلاح لعبة".

وتابع البيان"واصل عمر نشاطه واقترح أن يقوم المشتبه به الآخر، عمري موسى، بتنفيذ هجوم إطلاق نار على حافلة تقل جنودا بالقرب من بلدة زيمار حيث يعيش، على أن يقود أحدهما السيارة والآخر يطلق النار. واقترح عمري تنفيذ الهجوم في مدينة نتانيا، وهو ما وافق عليه راتب. أجرى الاثنان مراقبة على قاعدة عسكرية قريبة وتبادلا معلومات بينهما عن تكاليف الأسلحة، وعندما أدركا أنه ليس لديهما ما يكفي من المال، بحثا في خيارات أخرى، بما في ذلك هجوم الدهس أو إلقاء عبوة ناسفة على الجنود. وحاول راتب صنع متفجرات لهذا الغرض لكنه فشل، فلجأ إلى عمري طلباً للمساعدة والتوجيه".

وجاء في طلب الاعتقال المقدم من النيابة العامة أن "تصرفاتهم تشير إلى خطورتهم الكبيرة وإصرارهم على تنفيذ هجوم خطير". بناء على ذلك، طالبت النيابة بحبس المتهمين حتى انتهاء الإجراءات القانونية بحقهم.