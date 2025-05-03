حماس تنشر مقطع فيديو جديد للرهينة الإسرائيلية مكسيم هيركين

نشرت حركة حماس، مساء اليوم السبت، مقطع فيديو جديد للرهئنة الإسرائيلية مكسيم هيركين، وبناء على طلب مقر عائلات المختطفين، لن يتم نشر الفيديو أو مقتطفات منه إلا بموافقة العائلة.ويأتي هذا الفيديو الجديد ضمن استراتيجية الحرب النفسية التي تنتهجها حماس، والتي تنشر بشكل دوري صور الرهائن الذين تم أسرهم خلال هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023. وتحاول السلطات الإسرائيلية وعائلات الرهائن الحد من نشر هذا المحتوى، معتقدة أنه يخدم أهداف الدعاية لحماس ويسبب معاناة إضافية لعائلات الرهائن.

وفي السياق دعت عائلات الرهائن في بيان، مساء اليوم السبت، نتنياهو مجددا إلى التوصل إلى اتفاق لإعادة جميع الأسرى، وردت عيناف زانغاوكر، التي تنتظر عودة ابنها ماتان إلى المنزل منذ 574 يوما، على قرار أمس في اجتماع الأمن بتعبئة عشرات الآلاف من جنود الاحتياط الإضافيين. وقالت إن هذا القرار يمثل "حكما بالإعدام" على الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في غزة.

ويأتي هذا البيان وسط تصاعد التوترات بشأن المفاوضات بشأن صفقة التبادل، في الوقت الذي تكثف فيه عائلات الرهائن دعواتها لإعطاء الأولوية لإعادة الأسرى على استمرار العمليات العسكرية.