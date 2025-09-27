نعيم قاسم في ذكرى مقتل حسن نصر الله: "لن نتخلى عن السلاح"

قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، اليوم السبت، في في ذكرى اغتيال الأمين العام الراحل حسن نصر الله، إن"الحزب يعيش زمن الانتصارات العظيمة" وتابع" لن نتخلى عن السلاح، ولن يتركوا الساحة"،واضاف"سنواجه أي مشروع يخدم إسرائيل ولو ألبسه البعض الطابع الوطني"

وقال إن "التماهي بين إيران ولبنان يعكسه الحرس الثوري"، وذكر نعيم قاسم، أن "ضربة إسرائيل كانت قاسية"، وحذر الحكومة اللبنانية قائلا"السفينة ستغرق بالجميع"