حصري لـ i24NEWS: الرئيس السوري يحضر اجتماعا واحدا على الأقل مع مسؤولين إسرائيليين في أذربيجان

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يحضر الرئيس السوري أحمد الشرع اجتماعًا واحدًا على الأقل مع مسؤولين إسرائيليين في أذربيجان، اليوم السبت، على الرغم من ادعاء مصادر في دمشق عدم حضوره، وفقًا لما ذكره مصدر سوري مقرب من الرئيس الشرع لـ i24NEWS.

ويضم الوفد الإسرائيلي رفيع المستوى مبعوثًا خاصًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، بالإضافة إلى شخصيات أمنية وعسكرية. وقد تُناقش أيضًا إمكانية فتح مكتب تنسيق إسرائيلي في دمشق، دون صفة دبلوماسية. وأوضح المصدر أن قرار عقد الاجتماعات في أذربيجان، الذي اتخذته إسرائيل والولايات المتحدة، يهدف إلى إرسال رسالة إلى إيران.

ويضم الوفد الإسرائيلي رفيع المستوى مبعوثًا خاصًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، بالإضافة إلى شخصيات أمنية وعسكرية.

والغرض من الاجتماعات هو مناقشة المزيد من تفاصيل الاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها بين إسرائيل وسوريا، والتهديد الإيراني في سوريا ولبنان، وأسلحة حزب الله، وأسلحة الميليشيات الفلسطينية، والمخيمات الفلسطينية في لبنان، ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين من غزة في المنطقة.

وفي السياق أوضح المصدر السوري أن "هذه سلسلة من اجتماعين أو ثلاثة اجتماعات بين الجانبين، بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أيضًا، إلى جانب أحمد الدالاتي، منسق الحكومة السورية للاجتماعات الأمنية مع إسرائيل".