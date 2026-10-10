تقرير: الولايات المتحدة ضغطت على إسرائيل لمهاجمة إيران بمفردها سعياً لتجنب تداعيات سياسية قبل انتخابات التجديد النصفي

أفادت مصادر لصحيفة "معاريف"، في تقرير نُشر، اليوم السبت، بأن "الولايات المتحدة ضغطت على إسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية منفردة ضد إيران خلال محادثات جرت بين البلدين على مدار الأسبوعين الماضيين".

ووفقاً للتقرير، "أرادت واشنطن أن تتحمل إسرائيل -وليس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب- المخاطر السياسية المترتبة على عملية عسكرية كهذه قبل موعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية".

وبحسب ما ورد، كان المسؤولون الأمريكيون يعتقدون أن إسرائيل قد تكون مهتمة بضرب إيران قبل انتخاباتها الخاصة، في حين أن قيام الولايات المتحدة بعملية عسكرية قبل انتخابات التجديد النصفي كان من شأنه أن يؤدي إلى تداعيات سياسية سلبية على ترامب.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن ترامب "يدرس" استئناف الضربات العسكرية ضد إيران، مع ظهور تقارير إضافية مؤخراً بهذا الشأن.

غير أن المعلومات الأخيرة تشير إلى أن المقترح الأمريكي الأولي كان يرقى فعلياً إلى توجيه ترامب لإسرائيل بضرب إيران قبل الانتخابات.

وذكرت المصادر لصحيفة "معاريف" أن الولايات المتحدة تراجعت منذ ذلك الحين عن مطلبها، على الأقل في الوقت الراهن.

وأضافت المصادر أن موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن هذه المسألة لا يزال غير واضح.

يُذكر أن جدول أعمال نتنياهو خلال الأسبوع الماضي وُصف بأنه "يركز بشكل كبير على الجوانب الأمنية"، حيث عقد عدة اجتماعات وقام بزيارات اتسمت بـ "الحساسية".