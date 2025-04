الانفجار الغامض في بندر عباس || تقرير: الحاويات احتوت على وقود للصواريخ

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) صباح اليوم (الأحد) أن الانفجار الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي جنوبي إيران وقع في حاويات تحتوي على وقود مخصص للصواريخ الباليستية، وذلك وفقا لتقديرات شركة المخاطر البحرية "أمبيري". وذكر التقرير أن الحريق نجم عن "سوء التعامل مع شحنة من الوقود الصلب المخصص للاستخدام في الصواريخ الباليستية الإيرانية".

وبحسب إمبري، قامت سفينة إيرانية بتفريغ شحنة من وقود الصواريخ بيركلورات الصوديوم في الميناء في مارس/آذار 2025. وكانت صحيفة فاينانشيال تايمز قد ذكرت في وقت سابق أن سفينتين نقلتا هذا النوع من الوقود من الصين إلى إيران.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن شهود عيان قولهم إن الانفجار وقع بسبب حريق اندلع وامتد إلى حاويات غير مغلقة تحتوي على "مواد قابلة للاشتعال". وأظهرت مقاطع فيديو من مكان الحادث اندلاع حريق قبل الانفجار الضخم. وأظهرت صور جوية وجود ثلاث مناطق مشتعلة على الأقل، وأكد وزير الداخلية الإيراني في وقت لاحق أن الحريق امتد من حاوية إلى أخرى.

