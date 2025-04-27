الانفجار الغامض في بندر عباس || تقرير: الحاويات احتوت على وقود للصواريخ

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) صباح اليوم (الأحد) أن الانفجار الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي جنوبي إيران وقع في حاويات تحتوي على وقود مخصص للصواريخ الباليستية، وذلك وفقا لتقديرات شركة المخاطر البحرية "أمبيري". وذكر التقرير أن الحريق نجم عن "سوء التعامل مع شحنة من الوقود الصلب المخصص للاستخدام في الصواريخ الباليستية الإيرانية".

وبحسب إمبري، قامت سفينة إيرانية بتفريغ شحنة من وقود الصواريخ بيركلورات الصوديوم في الميناء في مارس/آذار 2025. وكانت صحيفة فاينانشيال تايمز قد ذكرت في وقت سابق أن سفينتين نقلتا هذا النوع من الوقود من الصين إلى إيران.

social networks

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن شهود عيان قولهم إن الانفجار وقع بسبب حريق اندلع وامتد إلى حاويات غير مغلقة تحتوي على "مواد قابلة للاشتعال". وأظهرت مقاطع فيديو من مكان الحادث اندلاع حريق قبل الانفجار الضخم. وأظهرت صور جوية وجود ثلاث مناطق مشتعلة على الأقل، وأكد وزير الداخلية الإيراني في وقت لاحق أن الحريق امتد من حاوية إلى أخرى.

https://x.com/i/web/status/1916341856150991186 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

واتهم حسين جعفري المتحدث باسم منظمة إدارة الأزمات الإيرانية الانفجار إلى "سوء تخزين المواد الكيميائية". وأكد أيضاً أنه تم توجيه تحذيرات في السابق بشأن تخزين المواد في الميناء. لكن متحدثا باسم الحكومة الإيرانية قال إنه على الرغم من أنه من المرجح أن تكون المواد الكيميائية هي سبب الانفجار، إلا أنه لم يتم تحديد السبب الدقيق بعد.

https://x.com/i/web/status/1916269983702622586 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وقع الانفجار، أمس، في أكبر ميناء تجاري في البلاد، بالقرب من مدينة بندر عباس الجنوبية، وشعر به الناس على مسافة تصل إلى 50 كيلومترًا. وبعد مرور 24 ساعة على الحادثة، تبين أن 18 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب نحو 750 آخرين. وبالإضافة إلى ذلك، هناك أضرار جسيمة في الممتلكات، بما في ذلك المباني القريبة التي دمرت. في هذه المرحلة لا يزال الحريق في الميناء مستمرا، وحسب مصادر محلية، فإن 60 سيارة إطفاء و700 رجل إنقاذ يشاركون في عملية احتواء الحريق.