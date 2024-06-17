إسرائيل: اتهام قاصر انضم لداعش وحاول المشاركة بالقتال بصفوف التنظيم في الصومال

قدمت لائحة اتهام اليوم (الاثنين) ضد قاصر من سكان منطقة وادي عارة وسط إسرائيل، يبلغ من العمر حوالي 17.5 عامًا، خطط للانضمام إلى تنظيم داعش والذهاب للقتال في الصومال.

اعتقل المتهم في 26 أيار/مايو في عملية مشتركة لجهاز الأمن العام و الشرطة واقتيد للتحقيق، بتهمة الانضمام إلى داعش والنية تنفيذ نشاطات مسلحة في إسرائيل وخارجها، من خلال الانضمام للقتال في صفوف التنظيم في الصومال.

وتبين في إطار التحقيق أن القاصر خطط لكتابة وصية لجمع أموال، واستصدار جواز سفر أجنبي وحتى التواصل مع جهات معادية في الانترنت. بهدف دفع خططته, وقدمت اليوم بحقه لائحة اتهام خطيرة تتضمن مخالفات أمنية.