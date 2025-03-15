المفرج عنه من أسر حماس تال شوهام: "لا أنام جيداً - تركت ورائي شقيقين"

قال المفرج عنها من أسر حماس تال شوهام في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، مساء اليوم السبت،"من الجيد أن أعود، ولكن لدي شقيقان جديدان تركتهما خلفي - جاي جلبوع دلال وإيفاتار ديفيد اللذان لا يزالان تحت الأرض هناك في ظروف صعبة وغير إنسانية للغاية". "دعنا نقول فقط أنني لا أنام جيدًا في الليل نظرًا لوجودهم في وضع يهدد حياتهم" واشار إلى أنه "يأمل أن يعود جاي وإيفاتار قريبًا من الأسر وأن الحكومة ستعمل على إعادتهما في أقرب وقت ممكن".

وأمضى تال شوهام 505 أيام في أسر حماس، ووصف اليوم الصعب لاختطافه: "هناك الكثير مما يمكن قوله عن العام والنصف الماضيين في الأسر. أخرجني الإرهابيون من السيارة، ثم صعد أحدهم إلى السطح ووجه بندقيته نحوي. رأيت القتل في عينيه. وطلب مني أن أركع على ركبتي. "لقد قررت في طريقي إلى غزة أنني لن أمنحهم الرضا: أولاً - أن يروني خائفة، وثانياً - أن يفقدوا إنسانيتي"، وتابع: "ثم رفعت يدي وقلت له لا أذكر باللغة العربية أو العبرية أنني لن أركع على ركبتي". لقد استمر بالصراخ في وجهي وفكرت في نفسي: "ليس من حقي أن أقرر ما إذا كان سيقتلني أم لا - ولكن على الأقل سيكون ذلك بشروطي". "لن أمنحه الرضا بالقيام بذلك على طريقة داعش".