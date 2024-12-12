"لا مستقبل بفلسطين"|| لوحات إعلانية أثارت غضبا فلسطينيا، هذه خلفيتها

أثارت اللافتات التي تم تعليقها في الأيام الأخيرة على عدة طرق رئيسية في الضفة الغربية مع الرسالة "لا مستقبل في فلسطين" بجوار صورة لإجلاء السكان الغزيين، الضجة في القرى الفلسطينية. عقب ناشط فلسطيني "الرسالة واضحة، بعد التهجير في غزة سيأتي دور فلسطينيي الضفة الغربية". في المقر الذي يقف خلف هذه المبادرة والذي يُعرف باسم "مُقاتلون من أجل الحياة"، قالوا: "لسنين، كان يتم قيادة العرب للاعتقاد بأنهم سيحصلون على دولة فلسطينية، مما يشعل الأمل في قلوبهم لتنفيذ الهجمات. لقد حان الوقت لنقول لهم الحقيقة".

الهدف من الحملة، كما يشرحون في المقر، هو برأيهم "منع الآمال الفارغة بين الجمهور العربي في المنطقة"، وتشجيع الاتجاه المتزايد للرغبة في الهجرة. "في العام الماضي، لاحظنا ظاهرة في الضفة الغربية تتنامى نتيجة للحرب في غزة، من العرب الذين يقررون الهجرة إلى الخارج أو يبجثون ذلك علنيا بعد أن أدركوا أن الجمهور الإسرائيلي قد قرر ألا تقام دولة فلسطينية على مقربة من مطار بن غوريون". بالإضافة لكلامهم، "بعد سمحات توراه (هجوم السابع من أكتوبر)، فهمنا جميعا: لا يمكن العيش بجوار العدو. إما نحن أو هم. في النهاية، الشعب الإسرائيلي سوف يسيطر على جميع أرض إسرائيل وفقط من يقبل هذا سيبقى هنا. الوقت قد حان للتوقف عن الكذب عليهم - 'لا مستقبل في فلسطين'".

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بعد انتشار اللافتات في المحاور المركزية في الضفة الغربية، أثارت غضبا في القرى الفلسطينية. وعلقوا في قناة تلغرام رائدة في بيت لحم على اللافتة ودققوا بالكتابة فيها محذرين من أن الحديث يدور عن رغبة لطرد جميع العرب :"ذكر في اللافتة لا يوجد مستقبل في فلسطين، أي أن الحديث عن فلسطين كلها، ليس فقط غزة والضفة الغربية، أيضا من القدس وباقي مناطق البلاد يريدون طرد جميع الفلسطينيين".

في حين أضاف مقر "نحارب على الحياة" أضاف مختتما بيانه أن "الحرب من أجل البلاد ليست مجرد حرب، هي حرب روحانية لهدف شعب إسرائيل وإن تنازلنا أو تجاهلنا ذلك سنواجه مذبحة أخرى. تعلمنا في غزة إن لم نخضع العدو- سيقوم هو بإخضاعنا. الصحيح لغزة- صحيح أيضا ليهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية). احتلال، طرد واستيطان".