نتنياهو:"عملاء إيران حاولوا اغتيالي وزوجتي ارتكبوا خطأ فادحا، وسنحقق أهداف الحرب وسنغير واقع المنطقة الأمني لأجيال"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، مساء اليوم السبت،"عملاء إيران الذين حاولوا اغتيالي وزوجتي اليوم ارتكبوا خطأً فادحاً" وتابع"هذا لن يمنعني ولا يردعني دولة إسرائيل عن مواصلة حرب الصحوة ضد أعدائنا لضمان أمننا لأجيال عديدة".

وقال نتنياهو مخاطبا "الإيرانيين وشركائهم في محور الشر: كل من يمس مواطني دولة إسرائيل سيدفع ثمناً باهظاً لذلك، وسنواصل القضاء على إرهابييكم" واضاف"،سنعيد مختطفينا من غزة، سنعيد سكاننا في الشمال، وسنحقق كل أهداف الحرب التي وضعناها، وسنغير الواقع الأمني ​​في منطقتنا لأجيال".

وكانت مسيرة تسللت من لبنان، صباح اليوم السبت، منزل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو العائلي في مدينة قيساريا الساحلية وسط إسرائيل ، جاء هذا وفقا لبيان أصدره ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية، والذي أكد أن نتنياهو وزوجته لم يتواجدا في المبنى ، ولم تحدث أي إصابات . قوات أمنية كبيرة توجهت الى المكان وبدأت في أعمال التمشيط.

ورافقت المسيرة مروحية حربية رصدت التسلل من لبنان حتى تفجيره- وبعد التسلل سمعت الصافرات في جليلوت وشمال تل أبيب. ويشار الى أن مسيرتين إضافيتين تسللتا من لبنان الى الأراضي الإسرائيلية لكن تم اعتراضها في مناطق مفتوحة.

ورد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد إطلاق المسيرة نحو منزله في قيساريا "ولا أي شيئ سوف يردعنا"