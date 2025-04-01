مقرب من قاسم سليماني || إغتيال القيادي في حزب الله حسن بدير في غارة بالضاحية الجنوبية

هاجمت مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي فجر اليوم القيادي في حزب الله حسن علي محمود بدير (ربيع)، وهو ناشط في الوحدة 3900 التابعة لحزب الله وقوة قدس الإيرانية، في ضربة جوية استهدفته في حي ماضي في الضاحية الجنوبية في بيروت، وأعلن الجيش الإسرائيلي أن عملية الاغتيال "لإزالة تهديد" لأنه كان ينوي القيام بعملية على المدى الفوري القريب.

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ووفقا لمصادر لبنانية قتل أربعة أشخاص جراء الغارة بينهم نجله علي بدير، ووفقا لمصادر إعلامية كان بدير "معاون مسؤول الملف الفلسطيني في حزب الله، وله دور بارز في دعم الفصائل الفلسطينية والفصائل العراقية في عملياتها ضد إسرائيل، وانتشرت صورة له تجمعه داخل طائرة برفقة قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

هذا وأكد الجيش الإسرائيلي والشاباك والموساد في بيان مشترك أن القيادي في حزب الله "كان ينشط في الفترة الأخيرة، وقام بتوجيه نشطاء حزب الله وساعد بدفع عمليات خطيرة ضد مواطنين إسرائيليين على المدى الفوري القريب" وذكر البيان إنه "بناء على ذلك تم مهاجمته بصورة فورية لإزالة التهديد".